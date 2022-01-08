Son dakika: Volkan Demirel'den Zorbay Küçük'e flaş eleştiri! 'Penaltı değilse hocalığı bırakacağım'

Haberin Devamı

Maçın ikinci yarısında Furkan Soyalp’in ceza alanı içerisinde elle oynadığını ve penaltı verilmediğini dile getiren Demirel, "İlk yarıda oyuna fazla giremediğimizi düşünüyorum. Yediğimiz iki golle mağlup duruma düştük ilk yarıda. İkinci yarıda da bir gol yedik. İlk gol için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hakem maçı kötü yönetti. O pozisyonda eğer penaltı ise hakemliği bıraksın, değilse de ben hocalığı bırakacağım. Doğru bir tanedir. Benim bildiğim penaltıydı. Bugün yanlış kararlar verilmiştir. Hoca tarafından sarı kartlar cepte tutulmuştur. Gaziantep’i tebrik ediyorum 3 puan aldı. Bizim bugün penaltımız tamamen yanlıştır. Hocamız bugün biraz maçın kontrolünü kaybetti. Maçın gidişatına yön veren penaltının verilmemesi oldu" dedi.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN TEPKİ PAYLAŞIMI

Haberin Devamı

Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, maç sonrası siyah üzerine 'Allah karışana kadar, hırsızlar mutludur' yazılı bir paylaşım yaptı.

EROL BULUT: BAZI POZİSYONLARDAN BEN DE RAHATSIZIM



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise, bugün oyuna iyi başladıklarını ve oyuncuların üzerine düşeni yaptığını söyledi. Maç içerisinde verilen bazı kararlardan kendisinin de rahatsız olduğunu belirten Bulut, "İlk yarıda 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda zorlu geçti ancak bir gol daha bulduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Üçüncü gol ile rahatladık. Önemli pozisyonlar vardı değerlendiremediğimiz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık 4-0 bile olabilirdi. Detaylar çok önemli. Ufak detayları hücum ve defans anlamında futbolcularım yerine getirdi. Maçın sonunda üç puanı da aldık. 28-29 kişilik bir takımımız var. Tüm futbolcularımız hazır olmak zorunda. Hakemle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bazı pozisyonlarda bende rahatsızım. Penaltı pozisyonundan önce faul vardı. Her pozisyonu tek tek değerlendirirsek ilk yarıda kırmızı kart verilmiş olacaktı" diye konuştu.