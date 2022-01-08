Gaziantep FK 3 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İki eski Fenerbahçeli Erol Bulut ve Volkan Demirel'in takımlarının karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ve 73. dakikada Figueiredo kaydetti. Konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük'ün tek sayısı, 50. dakikada Emre Mor'un ayağından geldi.

İÇ SAHADA YIKILMIYORLAR

Ligin iç sahadaki en etkili takımlarından olan Gaziantep FK, evinde üst üste 5. galibiyetini almayı başardı. Sahasında 10 maç oynayan Gaziantep FK, bu maçların 8'ini kazanırken 2'sinde berabere kaldı.

Gaziantep FK, maç fazlasıyla Süper Lig'de iç sahada en çok puan toplayan takım konumuna ulaştı.

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VOLKAN DEMİREL İLK KEZ ÜZÜLDÜ

Francesco Farioli sonrası teknik direktörlüğe Volkan Demirel'i getiren VavaCars Fatih Karagümrük, genç teknik adam yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı.

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel yönetiminde daha önce çıktığı 3 lig ve 1 kupa maçında toplam 2 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 31'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta, Maxim'in yerden pasıyla topla buluşan Ertuğrul'un vuruşu üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

6. dakikada Figueiredo'nun savunma arkasına pasında rakip yarı sahasında topla buluşan Furkan, kale önüne kadar ilerleyip aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

16. dakikada Hamza Mendyl'nin sol kanattan ortaya Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18. dakikada rakipten topu kapan Figueiredo'nun pasında topla buluşan Maxim'in savunma arkasına attığı meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderen Muhammet Demir farkı ikiye çıkardı. 2-0

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Biglia'nun vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topa ön direkte iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Salibur'un ortasında topa gelişine vuran Borini'nin şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

45. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya Borini'nin kafa vuruşu yandan direğin dibinden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

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48. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Karamoh'un vuruşu yan direğin dibinden dışarı çıktı.

50. dakikada rakip sahada topla buluşan Karamoh'un çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği top savunmadan sekerek Emre Mor'un önünde kaldı, topu önünde bulan Emre'nin dokunuşu ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Zukanovic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Günay çizgiden çıkardı.

71. dakikada Karamoh'un ortasında ceza sahası içinde Borini'nin yaptığı kafa vuruşu dışarı çıktı.

74. dakikada Furkan'ın pasında rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı plase vuruş filelere gitti. 3-1

82. dakikada Ertuğrul'un pasıyla topla buluşan Maxim'in sağ kanattan kale önüne yaptığı tehlikeli ortayı Figueiredo'dan önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.

90. dakikada sol kanattan Messaoudi'nin kale alanına yaptığı ortaya Borven dokundu, top kaleci Viviano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

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Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Kısal xx, Hakan Karabalcık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Alin Tosça xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Stelios Kitsiou xxx, Hamza Mendyl xx (Angelo Sagal dk. 82 x), Furkan Soyalp xxx (Ahmed El Messaoudi dk. 81 x), Alexander Merkel xxx, Alexandru Maxim xxx (Mirza Cihan dk. 88 ?), Joao Figueiredo xxx (Borven dk. 88 ?), Muhammet Demir xxx (Oğuz Ceylan dk. 70 x)

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Caner Erkin x (Balkovec dk. 46 x), Zukanovic x, Burak Bekaroğlu x, Luckassen x (Salih Dursun dk. 48 x), Adnan Uğur x, Lucas Biglia x, Erhun Öztümer x (Emre Mor dk. 46 xxx), Tunay Torun x (Yann Karamoh dk. 46 xx), Salibur xx (Pesic dk. 72 xx), Borini x

Goller: Furkan (dk. 6), Muhammet Demir (dk. 18), Joao Figueiredo (dk. 74) (Gaziantep FK), Emre Mor (dk. 50) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Merkel (Gaziantep FK), Tunay Torun, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)