Son Dakika: Volkan Demirel Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki pozisyonu yorumladı: 'Öyle bir dünya yok...'

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı mücadeleye son dakikada yaşanan pozisyon damga vurdu.

Uzatma anlarında siyah beyazlı ekibin attığı gol büyük tartışmalara neden olurken yayıncı kuruluşta pozisyon değerlendirildi. Skoru 3-3'e getiren golde Feyyaz Uçar, pozisyonun net şekilde faulün olduğunu iddia etti.

HAKEM HOCALARI NE DEDİ?

Deniz Çoban: "Balotelli'nin Montero'ya yaptığı net faul."

Lale Orta: "Balotelli'nin hareketi faul."

Bülent Yıldırım: "Zor pozisyon. Karşılıklı hamleler var. Hakemi eleştiremiyorum."

Erman Toroğlu: "İki pozisyonda da faul yok."

"FİZİK OLARAK SEN DE TOPA ÇIKSAN ALTIMDA KALIRSIN"

Yorumculardan Volkan Demirel ise Montero-Balotelli pozisyonuna açıklık getirdi. Demirel, "Çok tartışılacak bu pozisyonlar. Bir sürü şey konuşulabilir. Montero topa çıkmadan Balotelli yükselmiş. Fizik olarak da sen çıksan benim altımda kalsan topa çıkamazsın (Güntekin Onay'a). Öyle bir dünya yok. Karşılıklı bir itiş kakış var. Adana Demirspor'un korneri attığında oyuncunun topu çeyrek daireye koymadığını görüyorum. Top bana sanki dışarıda gibi geliyor. Ben faul pozisyonlarını konuşmam, bunları konuşurum." dedi.

🔥 Adana Demirspor'un uzatmanın son anlarında bulduğu gol ve o karambolde yaşananlar...



Sizce golün geçerli sayılması doğru mu? 🤔

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İKİ TAKIMA DA CEZA GELEBİLİR

Balotelli, 90+7’de Assambalonga’nın attığı beraberlik golü öncesinde de kafayı vurup asisti yapan isim olunca ortam iyice gerildi. Sergen Yalçın’ın yardımcısı Murat Şahin, kendisine el kol hareketleri yaptığı iddia edilen Balotelli’nin üzerine yürüdü. Adana Demirsporlu futbolcu ve teknik adamlar da Şahin’e karşılık verince ortalık bir anda karıştı.

İki takımın oyuncuları ve antrenörleri arasında bir süre itiş kakış yaşandı. Ortalık güçlükle yatıştırılırken, maçta görevli TFF temsilcisinin vereceği rapora göre iki takımdan bazı futbolcu ve teknik adamlara ceza gelebileceği öğrenildi.