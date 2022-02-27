Son Dakika: Vladimir Putin'in onursal başkanlığı askıya alındı!

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Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle siyah kuşak sahibi Vladimir Putin'in onursal başkanlığının askıya alındığı belirtildi.

JUDONUN HAYATINI DEĞİŞTİRDİĞİNE İNANIYOR

Judoda siyah kuşak sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılında verdiği demeçte, dövüş sanatlarıyla uğraşmasaydı bugün başka biri olacağını belirtmiş ve antrenörüne bu spora son vermesini isteyen ailesini ikna ettiği için teşekkür etmişti.

Pervıy Kanal'daki judo ve sambo antrenörü Anatoliy Rahlin hakkındaki bir belgesel için konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir noktada ailem sporla uğraşmama karşı çıkmaya başladı, çünkü dikkatimi okuldan uzaklaştıracağını düşünüyorlardı" demişti.

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"Ailemle konuştu, onları sporun yalnızca eğitimim ve vücudum için değil, ayrıca hayatım için de faydalı olacağına ikna etti, onlar da onay verdi. Onu severdim. Beni sokaktan uzaklaştırdı. Sporla ilgilenmem için bir şans vererek, bilincimi ve hayatımın önceliklerini çarpıcı şekilde değiştirdi. Bu anlamda kaderimi gerçekten etkiledi"

11 YAŞINDA BAŞLADI

Putin, Rahlin’in sınıfında spora başladığında 11 yaşındaydı. 1973’te Lelingrad (günümüzde St. Petersburg) Sambo Şampiyonası’nı kazanan Putin, iki yıl sonra da kentin en iyi judocusu oldu. Rus lider istihbarat ve siyaset alanında bir kariyere sahip olsa da hayatı boyunca dövüş sanatları ile uğraşmaya devam etti.

2013 yılında 75 yaşında hayatını kaybeden Rahlin, 50 yıllık kariyeri boyunca 100’den fazla üst sınıf sporcuyu hazırladı.