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Son dakika: Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Vitor Pereira#Flamengo#Brezilya
Son dakika: Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 20:39

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

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Corinthians'taki görevinden ailevi sorunlar nedeniyle ayrılan Vitor Pereira, yine Brezilya'da kalıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun Vitor Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedildi.

54 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Flamengo'nun Dorival Junior ile yollarını ayırmasının ardından resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.

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Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.

57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

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#Vitor Pereira#Flamengo#Brezilya

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