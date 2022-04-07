Son Dakika: Villarreal - Bayern Münih maçına Leon Goretzka'nın pozisyonu damga vurdu! Yüzü kanlar içinde kaldı ama...

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geldi. El Madrigal'da oynanan mücadeleden kazanan taraf, 1-0'lık sürpriz skorla ev sahibi takım oldu.

Villarreal'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca aradığı golü bulamadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı. Öte yandan Villarreal'in bir golü ise VAR'dan döndü.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi, 12 Nisan Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

VILLARREAL TARİHİNE GEÇTİ

Bayern Münih karşısında takımına galibiyet golünü getiren Arnaut Danjuma, Villarreal tarihine geçmeyi başardı.

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Devler Ligi'nde bu sezon 9 resmi maça 6 gol ve 1 asist sığdırmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu, bu alanda kulübün en skorer oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte kendisini dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gördüğünü söyleyen Danjuma, teknik direktörü Unai Emery için ise Bayern Münih maçı sonrası, "Sizi temin ederim ki Unai Emery, bir taktik dehası." dedi.

LIVERPOOL'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

Unai Emery yönetimindeki Villarreal, 2019 yılının Şubat ayında oynanan Liverpool maçından sonra Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı ilk takım oldu.

Alman temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 30 maçlık skor üretme serisi İspanya'da son bulmuş oldu.

5 YIL SONRA GELEN KAYIP

Bayern Münih, Eylül 2017'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yenildi.

Alman temsilcisi ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

GORETZKA'NIN POZİSYONU TARTIŞMA YARATTI

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Mücadelenin 90+3. dakikasında skor Bayern Münih aleyhine 1-0 iken Alman temsilcisinin yıldız oyuncusu Leon Goretzka ceza sahası içinde Pau Torres ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

Rakibiyle çıktığı hava topunda aldığı dirsek darbesi nedeniyle kaşı açılan ve yüzü kanlar içinde kalan deneyimli oyuncunun tedavisi oyun alanında yapıldı. Bayern Münih cephesi bu pozisyonda penaltı beklese de maçın hakemi beyaz noktayı göstermedi.

Leon Goretzka'nın yüzünün kanlar içinde kalmasına rağmen penaltı kararının çıkmaması bir yana igili pozisyonun VAR tarafından incelenmemesi dahi sosyal medyada tartışma yarattı.

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NAGELSMANN: BARİZ PENALTI DENİLEMEZ

Maçın ardından Leon Goretzka'nın pozisyonuna ilişkin konuşan Julian Nagelsmann, hareketin kasıtlı olmadığını ancak ortaya çıkan görüntünün vahşice olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, "Leon Goretzka'nın gözü morardı ve hafif bir kesik var. Pau Torres'in hareketi kasıtlı değildi, Goretzka'yı görmedi bile. Bariz penaltı denilemez ancak yine de acımasız bir dirsekti." ifadelerini kullandı.

HANGİ HAKEMLER GÖREV ALDI?

Müsabakada dünyaca ünlü İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalarken yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi. Dördüncü hakem olarak Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Tasos Sidiropoulos görev aldı.

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Öte yandan VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi ise Craig Pawson idi.