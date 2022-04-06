Chelsea 1-3 Real Madrid (Maçın özeti)

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Londra'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.



Maçın 21. dakikasında Benzema ile öne geçen Madrid ekibi, 24'te bir kez daha tecrübeli golcüsüyle farkı 2'ye çıkardı.



Ev sahibi ekip 40. dakikada Havertz'in kaydettiği golle umutlandı. Dakikalar 46'yı gösterdiğinde sahneye bir kez daha Benzema çıktı ve skoru belirledi.



Yarı finalisti belirleyecek olan rövanş maçı 12 Nisan'da oynanacak.

BENZEMA DURMUYOR



Son 16 turunda PSG karşısında hat-trick yapan Benzema, Chelsea karşısında da 3 gol atmayı attı.



Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Ronaldo, Messi ve Luiz Adriano başarmıştı.

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İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Mount, Pulisic, Havertz.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema