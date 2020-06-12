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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi'ten maç sonu Trabzonspor mesajı; 'İyi moral oldu'
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Vedat Muriqi'ten maç sonu Trabzonspor mesajı; 'İyi moral oldu'

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Son Dakika | Vedat Muriqi'ten maç sonu Trabzonspor mesajı; 'İyi moral oldu'
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;

Zor bir dönem atlattık. 2 aylık bir aradan sonra form tutmaya çalışsak da çok zorlandık. Takım idmanını az yaptığımız için zor oluyor bizim için. 7 haftadır galip gelemiyorduk yanlış bilmiyorsam, Fenerbahçe için çok uzun süre ama iyi bir dönüş yaptık."

İYİ BİR MORAL OLDU

Salı günü için de iyi bir moral oldu. Cumartesi günü arka adalemde bir sertlik hissetmiştim, o idmanı yarıda bıraktım. Çok fazla riske atmayacağımızı söylemişlerdi

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