Son dakika: Vedat Muriqi'in yeni adresi Belçika! Rekor bonservis...

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Süper Lig'de golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında yer alan Vedat Muriqi'te yeni bir gelişme yaşandı.

LAZIO BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYORDU

Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Vedat Muriqi için Lazio'nun oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün bonservis bedelini 12 milyon euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletmişti.

YENİ DURAĞI BELÇİKA! REKOR BONSERVİS...

Dün Belçika basınında çıkan haberlerde Club Brugge'ün Vedat Muriqi'i bonservisiyle kadrosuna katacağı ifade edilmişti. Bir süredir İstanbul'da olan Kosovalı golcü, sözleşmeye imza atmak için Belçika'ya doğru yola çıktı.

Vedat Muriqi için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Club Brugge, kulüp tarihinin de en pahalı transferine imza atacak.

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VEDAT MURIQI'TEN İSTANBUL HAVALİMANINDA AÇIKLAMA

Belçika'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Vedat Muriqi, burada A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den ve Avrupa'dan başka teklifler alan Vedat Muriqi; "Mallorca'da iyi bir devre geçirdim. Takımın kümede kalması da bunda etkendi. Kendi performansım da iyi oldu. Teklifler geldi, menajerler de en iyisini yapmaya çalıştı. Lazio ile 3 yıl daha sözleşmem vardı ve benden ziyade onların ne diyeceği önemliydi. Umarım orta yol bulunur." dedi.

Club Brugge'ün bonservisine kulüp rekorunu ödeyecek olması hakkında da konuşan Vedat; "Bir takım tarafından bu kadar istenmek, bir kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olmak tabii ki güzel ama henüz imza atılmadı, ne olacağı belli olmaz. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel işler yapıp mücadelemi sürdürürüm." sözlerini kullandı.

MALLORCA'YA VEDA ETTİ

Geçen sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık geçiren Vedat Muriqi, Club Brugge'e transferi öncesi Mallorca'ya veda mesajı paylaştı.