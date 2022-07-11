Son Dakika: Vedat Muriqi'in transferi FIFA'ya taşınıyor! Lazio ve Club Brugge...

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Club Brugge'ün Vedat Muriqi'in transferinden vazgeçmesinin yankıları devam ediyor.

İtalya basınında ye ralan habere göre; Club Brugge'ün Kosovalı golcünün sağlık kontrollerini gerekçe göstererek son anda yaklaşık 11 milyon euroluk transferden vazgeçmesi Lazio'yu harekete geçirdi.

Haberde; Vedat Muriqi'in sağlık raporlarında bir sorun olmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Serie A ekibi, lub Brugge'ün sağlık kontrollerini anlaşmadan çekilmek için bir bahane olarak kullandığını ileri sürdü ve Belçika kulübünü FIFA'ya şikayet etmeyi değerlendirmeye aldı.

NE YAŞANMIŞTI?

Sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden Muriqi'in transferi son anda iptal olmuştu.

Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değildi, golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumdaydı. Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.

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