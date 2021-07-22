Son Dakika: Ve Patrick van Aanholt, Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın yeni sol beki Patrick van Aanholt oldu. Sarı kırmızılılar, Hollandalı yıldızla el sıkıştı ve uzun süredir uğraştığı transferi olumlu sonuçlandırdı. Kiralık sözleşmesi biten Marcelo Saracchi’nin ayrılığı sonrasında sol bek arayışında olan G.Saray, Alex Moreno, Ezgjan Alioski ve Patrick van Aanholt arasında hem maliyet hem de tecrübe faktörlerini göz önüne alarak Hollandalı futbolcuda karar kıldı. Galatasaray Kulübü profesyonelleri, önceki gün sessiz sedasız İngiltere’ye giderek 30 yaşındaki futbolcu ve menajerleri ile bir araya geldi.

BEDAVAYA SARI KIRMIZILILARA GELDİ

Premier Lig’de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick van Aanholt’un transferi, G.Saray’ın belirlediği mali kriterlere uygun olduğu için olumlu sonuçlandı. Hollandalı ve menajerleri, sarı kırmızılı idareciler ile yapılan uzun görüşmelerde imza parası talebini geri çekti. Bunun üzerine Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim’in onayı ile bu transfer gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılar uzun süredir temas halinde olduğu Van Aanholt ile 1.8 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

UZUN SÜRE KİRALIK OYNADI

Hollandalı futbolcu hafta içinde İstanbul’a gelecek resmi sözleşmeyi imzalayacak. Altyapısını Den Bosch, PSV ve Chelsea kulüplerinde alan, ilk profesyonel lig tecrübesini Coventry’de yaşayan 1990 doğumlu oyuncu, uzun yıllar bonservisi elinde tutan Chelsea’de sadece 8 maçta oynarken Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse’ye kiralık gitti.

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