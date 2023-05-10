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Son Dakika: Valerien Ismael resmen Watford'da!

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#Valerien Ismael#Beşiktaş#Watford
Son Dakika: Valerien Ismael resmen Watfordda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 22:46

Watford, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

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Championship ekiplerinden Watford, takımın yeni menajerinin Valerien Ismael olduğunu açıkladı.

Watford Başkanı Ben Manga, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Mayıs ayında yeni bir teknik direktörle anlaşmamız, gelecek sezona hazırlık konusunda iyi olacak. Valerien ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Bu sezona Beşiktaş'ta başlayan Fransız teknik adam, 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması tutturmuştu. Siyah-beyazlılar, Ismael ile yollarını ayırarak yerine Şenol Güneş'i getirmişti.

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#Valerien Ismael#Beşiktaş#Watford

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