Son Dakika: Valerien Ismael resmen Watford'da!

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Championship ekiplerinden Watford, takımın yeni menajerinin Valerien Ismael olduğunu açıkladı.

Watford Başkanı Ben Manga, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Mayıs ayında yeni bir teknik direktörle anlaşmamız, gelecek sezona hazırlık konusunda iyi olacak. Valerien ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Bu sezona Beşiktaş'ta başlayan Fransız teknik adam, 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması tutturmuştu. Siyah-beyazlılar, Ismael ile yollarını ayırarak yerine Şenol Güneş'i getirmişti.