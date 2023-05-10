Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım yanıtı!

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Sivas'ta 4. senem oluyor, ondan önce de 3 yılım var. Benim en çok çalıştığım yer. Bütün takımlarda, liglerde dalgalanma oldu. Biz tabii ki takım olarak 3 sene üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Şu an Türkiye'de üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı yok. Çok iyi puanlar kazandırdık, iyi takımlar, yendik, eledik. Sivas'a Avrupa takımlarını getirdik. Kimse bizim 3 sene üst üste gideceğimizi beklemiyordu. Türkiye Kupası alacağımızı da kimse hesaplamıyordu. Tarihinde Türkiye Kupası almamış, final oynamamıştı Sivas, ikisini de yaptık.

YABANCI SINIRI SERBEST OLSUN

Yabancı antrenörler buraya gelince şaşırıyorlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde yabancı sayısı serbest. Bizim gibi kısıtlanan yok. Bu, onlara ilginç geliyor. A Milli oynamıştır, başka bir şey bulabilirsiniz, kriterleri yapabilirsiniz. Geçen maçta bir türlü ayarlayamadık yerli-yabancıyı. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor

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A MİLLİ TAKIM YORUMU

Kuntz benim arkadaşım, beraber oynadık. Çok iyi bir insandır, çok da severim. Ben MİLLİ TAKIM'da yabancı antrenörün faydalı olacağına inanmıyorum. Fatih Hoca, Şenol Hoca çok güzel şeyler yaptı. Mustafa Hoca ile biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. İlk 8'de bitirdik. Avrupa'daki gelen arkadaşlarımız, kulüplerde çalışabilir, o normaldir. Ama milli maçın, özellikle Türkiye için diyorum, bizlere gelince duygulanıyoruz. Ben Milli Takım'ın her yerinde oynadım. Bizim için bambaşka Milli Takım. Çalışırsam dedim, para falan düşünmem. Yerli antrenörün daha faydalı olacağına inanıyorum. Olursa bütün arkadaşlarımız seve seve görevini yapar. Ben iddia ediyorum, başarılı da olurlar