Son Dakika: VakıfBank, Paola Egonu'nun transferini açıkladı!

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VakıfBank, İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte VakıfBank'ın açıklaması;

Paola Egonu'ya hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz.

VakıfBank'ın yeni transferi Paola Egonu kimdir?

İtalyan oyuncu Paola Egonu, 18 Aralık 1998’de Cittadella şehrinde doğru. 2013 – 2017 arasında Club Italia formasını terlettikten sonra Igor Novara’ya transfer olan Egonu burada; 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Imoco Conegliano’nun yolunu tuttu. Imoco ile de kupalarla dolu bir kariyer yaşayan Egonu; 3 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Ligi, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. İtalya A Kadın Milli Takımı formasını da giyen yıldız oyuncu milli formayla, 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si ve 2018 Dünya Şampiyonası’nda gümüş, ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2021 Avrupa Şampiyonası’nda ise altın madalya kazanan takımların en önemli isimlerindendi. Egonu ayrıca, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda İtalyan Olimpiyat Takımı’nın bayrağını taşıyan sporculardan da biriydi. Kariyerinde birçok bireysel ödülü de bulunan Egonu, 2015’te 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı seçildi. 2018’de Montrö Volley Masters’ta ve İtalya Kupası’nda MVP ödülünün sahibi olan yıldız oyuncu, Dünya Şampiyonası’nın da en iyi pasör çaprazı seçildi. 2019’u İtalya Süper Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi en değerli oyuncusu olarak kapatan Egonu; 2021’de İtalya Kupası, İtalya Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda yine aynı ödülün sahibi oldu. 2021’deki bu performansı yıldız pasör çaprazına CEV’den “Yılın Oyuncusu” ödülünü de getirdi. 23 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon ise İtalya Kupası’nda ve İtalya Ligi’nde en değerli oyuncu seçildi.

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