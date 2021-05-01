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Son Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu
Avrupa’nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye’ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, finalde Imoco Volley Conegliano'ya setlerde 3-2 yenilerek şampiyonayı ikinci tamamladı.
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