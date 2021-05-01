MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu
GeriFutbol Son Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 20:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa’nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye’ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, finalde Imoco Volley Conegliano'ya setlerde 3-2 yenilerek şampiyonayı ikinci tamamladı.

Son Dakika: VakıfBank, Avrupa ikincisi oldu

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi