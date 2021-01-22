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GeriFutbol Son dakika | Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika | Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

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Son dakika | Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Kayserispor maçını Alper Ulusoy, Beşiktaş - Göztepe mücadelesini ise Ali Şansalan yönetecek. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında da Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

23 Ocak Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

24 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş  - Göztepe: Ali Şansalan

25 Ocak Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy

Son dakika | Süper Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandı

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