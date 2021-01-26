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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için yeni teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için yeni teklif!

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Son Dakika | Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için yeni teklif!
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Galatasaray'ın forvet transferinde ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

Spor Arena - Galatasaray, Mısır kulübü Zamalek'in 23 yaşındaki golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer etmek için yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için 1 milyon dolar teklif yaptı. Golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla transfer etmek isteyen Galatasaray, bunun için de 4,5 milyon dolar önerdi.

Zamalek'in kararını beklemeye geçen Sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt gelmesi halinde transferi bitirecek.

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Son Dakika | Galatasaraydan Mostafa Mohamed için yeni teklif

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