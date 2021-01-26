Son Dakika | Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için yeni teklif!

Spor Arena - Galatasaray, Mısır kulübü Zamalek'in 23 yaşındaki golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer etmek için yeni bir teklif sundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için 1 milyon dolar teklif yaptı. Golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla transfer etmek isteyen Galatasaray, bunun için de 4,5 milyon dolar önerdi.

Zamalek'in kararını beklemeye geçen Sarı-kırmızılılar, olumlu yanıt gelmesi halinde transferi bitirecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...