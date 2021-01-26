Galatasaray'da Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere!

Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuzla büyük oranda anlaşma sağladı.

SASSUOLO'YA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI



Sassuolo'ya kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İtalyan kulübünün kiralama önerisini kabul ettiği ancak satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli gibi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

KAAN AYHAN KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEDİ



Kaan Ayhan'ın da Çizme kulübünün yetkilileri ile görüşerek transferinde kolaylık istediği belirlendi.

Yıldız futbolcu sezon başında uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca Alman ekibi Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu. (Takvim)

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