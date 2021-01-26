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GeriFutbol Galatasaray'da Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere!
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere!

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Galatasaray'da Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere!
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Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in gözdelerinden Kaan Ayhan'ı bitirme yolunda önemli bir adım attı.

Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuzla büyük oranda anlaşma sağladı.

SASSUOLO'YA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Sassuolo'ya kiralama teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. İtalyan kulübünün kiralama önerisini kabul ettiği ancak satın alma opsiyonu ve kiralama bedeli gibi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Kaan Ayhandan Galatasaray için transfer mesajı
Kaan Ayhan'dan Galatasaray için transfer mesajı!

KAAN AYHAN KULÜBÜNDEN KOLAYLIK İSTEDİ

Kaan Ayhan'ın da Çizme kulübünün yetkilileri ile görüşerek transferinde kolaylık istediği belirlendi.

Yıldız futbolcu sezon başında uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca Alman ekibi Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu. (Takvim)

 

Galatasarayda Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere

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