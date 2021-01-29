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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Nikola Maksimovic...

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Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor, Sarı lacivertliler, önümüzdeki sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin kanca attığı isim ise Napoli'den...

Ara transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor. Bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Sarı-Lacivertliler’den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli’den Nikola Maksimovic’e kancayı attı.

BELÖZOĞLU YİNE DÜMENDE!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle çok yakından ilgilenen sportif direktör Emre Belözoğlu kısa bir süre önce de Porto'nun Mali'li forveti Moussa Marega ile görüşme yapmıştı.

TRANSFER KOŞULLARINI ÖĞRENDİ

Fener, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen Maksimovic'in menajeriyle de temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızın transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni sezon bombası Nikola Maksimovic...

 

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

29 yaşındaki Maksimovic'in piyasa değeri 15 milyon Euro. Napoli'nin 2017 yılında Torino'dan alırken bonservisine 21 milyon Euro ödediği Maksimovic bu sezon Serie A'da 8 maçta oynadı. (Takvim)

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