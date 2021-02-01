Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Tolga Ciğerci Başakşehir'de!

Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Tolga Ciğerci ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldığını TFF'ye bildirdi.

Başakşehir'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Fenerbahçe Spor Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Milli futbolcu Tolga Ciğerci’yi opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli futbolcu Tolga Ciğerci’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını ayırırken "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

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