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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı!
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Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Kemal Ademi’nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''

Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki İsviçreli forvet, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Ademi, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.

KARAGÜMRÜK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Karagümrük ise transferi, ''Karagümrük’te transfer devam ediyor! Takımımız, Fenerbahçe’den Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı. Kariyerine İsviçre’nin St.Gallen takımında başlayan Ademi, İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’de gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu.'' diyerek duyurdu.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Kemal Ademi Fatih Karagümrüke kiralandı

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