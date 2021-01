Son Dakika | Fenerbahçe ve Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci zirvesi sona erdi! Transfer için ilk resmi açıklama...

Yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için bugün yeni bir pazarlık yapıldı.



Galatasaray'ın geçen hafta resmen girişimde bulunduğu İrfan Can için Fenerbahçe yönetimi Başakşehir Kulübü'ne çıkarma yaptı.



Geçen hafta İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan randevu isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler bu akşam saatlerinde bir araya geldi. İrfan Can için sarı lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu.

Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi. Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı. Başakşehir yönetimi, İrfan Can için öncelikli olarak yüksek rakam ve peşin para alma hedefinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı görüşmeler Başakşehir Kulübü'nün binasında sürüyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ''EN YAKIN ZAMANDA BİR DAHA GÖRÜŞECEĞİZ''

İki takım arasında yapılan görüşmelerin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulunurken "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz." sözlerini kullandı.

"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"

Galatasaray’ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can’ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.





GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?



Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.



Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu:

- 10 milyon Euro + Emre Kılınç

- 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay

- Takassız ve paysız 14 milyon euro

İrfan Can Kahveci transferi için Fenerbahçe ve Başakşehir arasında yapılan görüşmelerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe ve Başakşehir arasında yapılan İrfan Can Kahveci görüşmeleri;









