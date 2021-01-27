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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bright Osayi-Samuel resmen Fenerbahçe'de!

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Son Dakika | Bright Osayi-Samuel resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, QPR'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri yer aldı.

23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek.

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