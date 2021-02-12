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GeriFutbol Son Dakika: Ümit Karan'dan Galatasaray açıklaması! "Teklif aldım..."
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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ümit Karan'dan Galatasaray açıklaması! "Teklif aldım..."

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Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük teklifi aldığını ancak kendi yolundan gitmek adına söz konusu teklifi kabul etmediğini anlattı. Karan, "Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif aldığını açıkladı.

Radyospor'dan Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Karan, "Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim." dedi.

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Öte yandan sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Mostafa Mohamed'in kendisine benzetilmesine dair sorulan soruyu yanıtlayan Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

 

Son Dakika: Ümit Karandan Galatasaray açıklaması Teklif aldım...

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