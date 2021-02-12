Son Dakika: Ümit Karan'dan Galatasaray açıklaması! "Teklif aldım..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif aldığını açıkladı.

Radyospor'dan Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Karan, "Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim." dedi.

Öte yandan sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Mostafa Mohamed'in kendisine benzetilmesine dair sorulan soruyu yanıtlayan Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

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