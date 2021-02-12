Konyaspor - Beşiktaş maçında su şişesiyle penaltı taktiği!

Spor Arena Detay - Beşiktaş, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İttifak Holding Konyaspor'a penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek bu turda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Oğuzhan Özyakup ile öne geçen Beşiktaş, 18. dakikada Abdülkerim'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Karşılaşmanın normal süresi ile uzatma devrelerinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş, Konyaspor'a penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlıların yarı finalde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

SU ŞİŞESİYLE PENALTI TAKTİĞİ

Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran ve siyah beyazlı ekibin kenar yönetimi, İttifak Holding Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde ilginç bir taktiğe başvurdu.

Beşiktaş yardımcı antrenörleri Murat Şahin ve Murat Kaytaz, Konyaspor'un kullandığı penaltı vuruşları öncesinde genç eldivene su şişesi aracılığıyla talimat verdi.

4 KÖŞEYİ BİLDİLER

İttifak Holding Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde vuruşu yapacak oyuncunun penaltıyı atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak Utku Yuvakuran'a gönderen ikili, 5 penaltıdan 4'ünün köşesini doğru tahmin etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Utku Yuvakuran, "Penaltının sırrı olmaz ama maçtan önce tüm penaltı atanları analiz ettik. Su şişesine hocalarım da nereye atılacağını yazdı" ifadelerini kullandı.

PICKFORD'IN TAKTİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

İngiltere ile Amerika arasında oynanan karşılaşmada İngiltere kalecisi Jordan Pickford penaltı atışlarında kullandığı taktik gündeme oturmuştu.

Wembley Stadı’nda oynanan mücadele 3-0 İngiltere lehine biterken İngiliz kaleci Jordan Pickford’un penaltı taktiği çok konuşulmuştu.

Pickford, su şişesinde penaltı atışı kullanan futbolcuların isimlerini yazarak hangi tarafa daha çok vurduklarını sağ-sol şeklinde not almıştı.