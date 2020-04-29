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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

Son Dakika: UEFA'dan Fransa'ya corona virüs cevabı!

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Son Dakika: UEFA'dan Fransa'ya corona virüs cevabı!
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Fransa'nın ligleri iptal etmesinin ardından UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

Fransa hükümeti, corona virüs nedeniyle lig maçlarının bu sezon oynanmayacağını açıklarken UEFA'dan konuyla ilgili cevap geldi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Armand Duka, ''Bence PSG ve Lyon, bu sezon kalan Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. Fransa hükümeti Ligue 1'i durdurabilir ama Avrupa kupalarını durduramaz.'' sözlerini kullandı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu sezon tamamlanacağını duyurmuştu.

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