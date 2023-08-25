Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor! Hedefimiz artık bambaşka, kimse tahmin etmiyordu... İskoçlar ağır yaralı... İşte güncel liste...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup etmesiyle 10. sıradaki yerini sağlamlaştıran Türkiye, 9. sıradaki İskoçya’ya bir adım daha yaklaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Twente, Beşiktaş'ın da Dinamo Kiev'i devirmesiyle hayati öneme sahip puanları hanemize yazdırmayı başardık. Avrupa'da bu hafta tek fireyi Genk deplasmanına konuk olan Adana Demirspor verdi.

İşte Türkiye ve İskoçya cephesinden alınan son sonuçlar ve oluşan yeni UEFA ülke puanı sıralaması...

GALATASARAY AVANTAJ YAKALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Aker Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maçı temsilcimiz 3-2 kazandı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

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Ev sahibi Molde, maça hızlı başlayan taraf oldu. 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Ellingsen, topu köşede ağlarımızla buluşturdu. İlk bölümdeki Molde baskısını Muslera'nınh kurtarışlarıyla atlatan Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle eşitliği yakaladı. 29. dakikada Mauro Icardi, harika golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Molde oldu. Ev sahibi ekip, 56. dakikada Haugen ile 2-2 eşitliği yakaladı. Galatasaray, 90+3. dakikada Icardi'nin asistinde Midtsjö'nün attığı golle 3-2 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Turu geçen ve gruplara kalan taraf, 29 Ağustos Salı günü, RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçında belli olacak.

FENERBAHÇE TUR KAPISINI ARALADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente'yi konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk golü 20. dakikada Ugalde'den gelirken 32. dakikada Oosterwolde yanıt verdi. Konuk ekip, 42. dakikada Regeer'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Dakikalar 60'ı gösterdiinde ise sahneye Szymanski çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

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Oyuna sonradan giren İrffan Can Kahveci, 62 ve 74. dakikalarda attığı golle takımını rahatlattı. Mücadelenin son sözünü ise 90+3. dakikada Dusan Tadic penaltıdan söyledi. Gruplara kalan takımı belirleyecek olan rövanş maçı 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ SON NEFESTE

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Romanya'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, uzatma dakikalarında gelen golle 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 40. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle öne geçerken yanıt 60. dakikada Shaparenko'dan geldi. Beşiktaş, 63. dakikada Colley ile ağları havalandırırken 66. dakikada Voloshyn'in golüyle bir kez daha skora denge geldi.

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Dakikalar 90+4'ü gösterirken sahneye Bahtiyar Zaynutdinov çıktı ve Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü attı. Asisti yapan isim ise Rashica oldu. Rövanş mücadelesi 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR 90+3'TE YIKILDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele Genk'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor, 47. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle öne geçti. Genk'in beraberlik sayısını 77. dakikada Toluwalase Arokodare kaydetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Daniel Munoz attı. Emre Akbaba, 90+7. dakikada net bir pozisyonda kaleciyi geçemedi. Bu maçın rövanşı, 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

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RÖVANŞ MAÇLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Avrupa'da haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde bin bonus puanı daha alacak. FENERBAHÇE'nin Twente, BEŞİKTAŞ'ın da Dinamo Kiev galibiyetleri kritik puanları hanemize yazdırmamıza sebep olurken tek fireyi Adana Demirspor ile Genk deplasmanında verdik. Rövanş maçlarında alacağımız sonuçlar hayati önem arz ediyor.

İSKOÇLAR AĞIR YARALI

UEFA ülke puanı sıralamasında bir üst sıramızda yer alan İskoçya’dan Hibernian, Aston Villa’yı evinde ağırladı. İngiliz temsilcisi, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bir diğer İskoç temsilcisi Hearts ise sahasında PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve İskoçlar ülke puanı sıralamasında ağır bir yara almış oldu. Hacken sahasında Aberdeen ile 2-2 berabere kalırken, Rangers da PSV ile aynı skorla yenişemedi ve ülkelerine düşük puan getirdiler.

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GÖZÜMÜZ 9. BASAMAKTA

Türkiye, Galatasaray'ın Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde ülke sıralamasında İskoçya’yı geçerek 9. basamağa çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- İskoçya: 31.650

10- TÜRKİYE: 30.850

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Norveç: 26.250

15- İsrail: 25.500

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.