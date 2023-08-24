Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor! Galatasaray kazandı, yerimiz sağlamlaştı... İskoçya'dan güzel haber geldi ve bu akşam...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Aker Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maçı temsilcimiz 3-2 kazandı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.

MOLDE HIZLI BAŞLADI, ICARDI CEVAP VERDİ

Ev sahibi Molde, maça hızlı başlayan taraf oldu. 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Ellingsen, topu köşede ağlarımızla buluşturdu. İlk bölümdeki Molde baskısını Muslera'nınh kurtarışlarıyla atlatan Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle eşitliği yakaladı. 29. dakikada Mauro Icardi, harika golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

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GOL VAR'A TAKILDI

Galatasaray 43. dakikada Yunus Akgün ile 3. golü buldu ancak VAR incelemesine takıldı. Pozisyonu izleme daveti alan Taylor, pozisyon başlangıcında Mertens'in rakibine faulünü tespit etti ve golü iptal etti. Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

MIDTSJO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan Molde oldu. Ev sahibi ekip, 56. dakikada Haugen ile 2-2 eşitliği yakaladı. Galatasaray, 90+3. dakikada Icardi'nin asistinde Midtsjö'nün attığı golle 3-2 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA

Turu geçen ve gruplara kalan taraf, 29 Ağustos Salı günü, RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçında belli olacak.

YUNUS AKGÜN MAÇA DAMGA VURDU

Okan Buruk'un tercihiyle Molde maçına ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, karşılaşmanın başında 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray'ın geri dönüşünde büyük pay sahibi oldu.

24. dakikada rakip ceza yayı sağında rakiplerini çalımlarken yapılan faulle yerde kalan Yunus, takımına frikiği kazandırdı. 25. dakikada topun başına geçen Sergio Oliveira'nın vuruşunda baraja çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti. Skora beraberlik geldi.

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Beraberlik sonrası maçın kontrolünü Galatasaray ele aldı. İlk golden 4 dakika sonra sağ kanatta topu sol ayağına alan Yunus, ceza alanına koşu yapan Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız gelişine harika vurdu ve topu ağlara yollayıp takımını 2-1 öne taşıdı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray'ın Molde deplasmanında aldığı sonuç sonrası güncelleme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden sarı kırmızılı temsilcimiz, son dakikada gelen galibiyetle ülke puanında ekstra katkı sağladı.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

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Galatasaray'ın Molde deplasmanında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. basamaktaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye'nin puanı 30.350 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.700

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.100

9- İskoçya: 31.550

10- TÜRKİYE: 30.350

11- Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.000

15: Ukrayna: 25.400

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İSKOÇYA'DAN GÜZEL HABER

İngiliz temsilcisi Aston Villa ve İskoç kulübü Hibernian, UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Easter Road'da karşılaştı. Aston Villa rakibini 5 golle geçti. İngiliz ekibinin gollerini 17, 33 ve 51'de Watkins, 42'de Bailey ve 74'te Douglas Luiz attı.

Ülke puanı sıralamasında önümüzdeki bulunan İskoçya'nın temsilcisi Hibernian'ın Aston Villa karşısında hem puan alamaması ve hem de 5-0'lık mağlubiyet sonrası tur şansını mucizelere bırakması sevindirdi.

Bu akşam Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Hearts - PAOK mücadelesinde İskoçya temsilcisinin Hibernian'a benzer bir sonuç elde etmesi ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'dan güzel haberler gelmesi halinde UEFA ÜLKE PUANI sıralamasında 9. basamak hesapları yapmaya başlayabiliriz.

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ZANIOLO FORMA GİYEMEDİ

Aston Villa Menajeri Unai Emery maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yeni transferleri Nicolo Zaniolo'nun forma giyeceğini söylemişti. Ancak İtalyan yıldız bu karşılaşmada forma giymedi. Zaniolo, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giydiği için Aston Villa'nın oynadığı play-off turunda oynayamayacak. Villa gruplara kalırsa Zaniolo, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında oynayabilecek.

3 TEMSİLCİMİZ BU AKŞAM SAHADA

Bugün kendi sahasında olan tek temsilcimiz Fenerbahçe... Kanarya saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada Hollanda’dan Twente’yi ağırlayacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce de karşılaştığı D.Kiev’e 20.00’de konuk olacak. Maç, Ukrayna’daki işgal nedeniyle romanya’da oynanacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan, CFR Cluj ve Osijek engellerini aşan Adana Demirspor ise 21.00’de Belçika’da Genk sınavına çıkacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Elbette bizim gözümüz Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de olacak. Play off turunu geçip grup aşamasına kalırsa hem prestij hem de maddi gelir elde edecek olan üç ekip ayrıca ülke puanımıza da katkı sağlama amacında. Zira UEFA ülke sıralamasında şu anda 10. sırada bulunan Türkiye, sezon sonuna denk bu konumunu korursa 2025-26 sezonunda Süper Lig şampiyonunu doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına gönderebilecek.

SARI KANARYA AVRUPA KUPALARI’NDA 100. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Önceki turlarda Zimbru Kişinev ve Maribor Branik’i eleyen Fenerbahçe bugün 20.00’de sahasında Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden Twente’yi konuk edecek. İlk maçta avantajlı skor elde ederek rövanş maçına rahat gitmek isteyen sarı lacivertlilerde sadece Serdar Aziz’in oynamama riski bulunurken sakatlıkları geçen Becao, Osayi Samuel, Luan Peres, Fred ve Cengiz Ünder oynayacak durumda. F.Bahçe kazanırsa Avrupa’da 100. galibiyetini elde edecek.

KARA KARTAL ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MİRCEA LUCESCU’YA KARŞI SAHADA

KF Tiran ve Neftçi Bakü engellerini aşarak play-off’a kalan Beşiktaş’ın bugünkü rakibiyse Avrupa futbolunda söz sahibi olan bir dev, Dinamo Kiev... Siyah beyazlı ekip, eski teknik direktörü Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Dinamo Kiev’e, Ukrayna’daki Rus işgali nedeniyle Bükreş’te konuk olacak. Kartal’da yeni transferler Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov da Bükreş’e götürüldü. UEFA kadrosundan çıkarılan Ghezzal, Semih, Emrecan ve Kerem Atakan oynamayacak.

MAVİ ŞİMŞEKLER, AVRUPA’DA TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek’i eleyerek play-off’a yükselen Adana Demirspor bu akşam Belçika’da Genk’in konuğu olacak. KRC Genk Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, Portekiz’den Antonio Nobre yönetecek. Mücadele, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Ankaragücü maçında riske edilmeyen Yusuf Sarı, Belhanda ve Cherif Ndiaye’nin bugünkü maçta oynaması bekleniyor. Avrupa kadrosuna alınmayan Jaganjac, Nongoh ve Feratovic ise bugün forma giyemeyecek.