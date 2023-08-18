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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turları maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Türk takımları yoluna kayıpsız devam ederken Avusturya'dan sevindiren bir haber geldi. Avusturya temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti. İşte alınan son sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan yeni tablo.

GALATASARAY RAHAT TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 3-0'lık skorla geçtiği rakibini, Rams Park'ta da 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray bu sonuçlarla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini kaptı.

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FENERBAHÇE FARK ATTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda NK Maribor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede rakibini 3-1'lik skorla devirmişti. Sarı-lacivertliler, Slovenya'daki olaylı maçta da rakibine şans tanımadı. İki maç sonunda toplamda 6-1'lik galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, play-off turu biletini cebine koydu.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar ilk maçta rakibini deplasmanda oynamasına rağmen 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Beşiktaş evinde oynadığı rövanşta da rakibini 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar bu sonuçlarla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

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ADANA DEMİRSPOR MAĞLUBİYETE RAĞMEN TURLADI

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşı karşıya geldi. Mavi-lacivertliler, Adana'daki müsabakada rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Osijek deplasmanında sahaya çıkan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı ancak skor avantajıyla organizasyonda play-off turuna yükseldi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, puanını 30.100'e yükseltti ve UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıradaki yerini korudu.

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AVUSTURYA'DAN YENİ MÜJDE, FARK AÇILDI

UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne erken veda etti. Türkiye ile Avusturya arasındaki fark 0.600'e kadar çıktı. Avusturya’nın bir diğer temsilcisi Strum Graz ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV’ye sahasında 3-1 mağlup olarak elenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.600

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.316

8- Belçika: 35.900

9- İskoçya: 31.450

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.675

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.000

15: Ukrayna: 25.300

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RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Molde oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE ve Adana Demirspor'un rakipleri ise şu şekilde: Dinamo Kiev - Beşiktaş, Genk - Adana Demirspor, Fenerbahçe - Twente.