Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde film gibi gece! Ronaldo, Messi, Neuer ve Merih Demiral...

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Atalanta ile Manchester United karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



İtalya temsilcisinin golleri, 12. dakikada Josip Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata'dan gelirken; İngiltere ekibinin sayılarını ise 45+1 ve 90+1. dakikalarda sahneye çıkan Cristiano Ronaldo kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Manchester United, 7 puanla grup liderliğini sürdürdü. Atalanta ise 5 puanla 3. sırada yer aldı.

SON SÖZÜ RONALDO SÖYLEDİ

Zorlu deplasmanda henüz 12. dakikada 1-0 geriye düşen Manchester United'a hayat veren isim Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli oyuncu ilk olarak 45+1'de attığı golle takımını soyunma odasına 1-1 eşitlikle götürdü ve İngiliz ekibinin maça tutunmasını sağladı.

Ardından ise skor 2-1 Manchester United aleyhine iken 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına beraberliği getiren skoru üretti. İngiliz temsilcisi, 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Atalanta deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puan alarak dönmeyi başardı.

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18 YIL SONRA BİR İLK

Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy’dan (Nisan 2003) bu yana Manchester United formasıyla çıktığı üste üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Portekizli futbolcu ayrıca Manchester United formasıyla bir Avrupa maçında 2 gol ve üzerinde atmayı başaran en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. (36 yıl, 270 gün)

AVRUPA'DA TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Bu sezon süre aldığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atma başarısı gösteren tecrübeli yıldız, Manchester United'ı Devler Ligi'nde grup liderliğinde tutuyor.

Grubun ikinci haftasında oynanan Villarreal maçında 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, üçüncü haftada Atalanta ile Old Trafford'da oynanan mücadelenin 81. dakikasında da ağları sarmış ve ilk 28 dakikada 2-0 geriye düştükleri maçta 3 puanı takımının hanesine yazdırmayı bilmişti.

36 yaşındaki futbolcu son olarak ise dördüncü haftada İtalya'da oynanan Atalanta maçının 90+1. dakikasında attığı beraberlik golüyle takımına 1 puan kazandırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN İYİSİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ağlarını 2 kez sarsan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 139'a yükseltmeyi başardı. Bu alanda açık ara zirvede bulunan Portekizli futbolcunun en yakın takipçisi 123 golle Lionel Messi. 81 golü bulunan Robert Lewandowski ise 3. basamakta yer alıyor.

RONALDO TARİH YAZIYOR, MESSI İSE NEUER'E GEÇİLDİ

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığı sezonda Lionel Messi, sakatlığı sebebiyle yeni takımı Paris Saint Germain'i yalnız bırakıyor. Son olarak RB Leipzig maçının kadrosuna alınmayan Lionel Messi, Paris Saint Germain formasıyla bu sezon Devler Ligi'nde 3 maçta 3 gol attı. Arjantinli yıldız, bu müsabakalarda asist üretme başarısı gösteremedi.

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Bayern Münih forması giyen Manuel Neuer ise Benfica karşısında yaptığı asistle bu alan Lionel Messi'yi geçerek ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu. Alman eldiven, 5-2 kazandıkları Benfica maçının 84. dakikasında attığı uzun pasla Robert Lewandowski'nin skoru belirleyen golünün asistini yapmış oldu.

GASPERİNİ: RONALDO SİHİR YAPTI

Manchester United maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Cristiano Ronaldo'nun sahada sihir yaptığını savundu.

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Gasperini, "Sonuçtan dolayı kendimi gayet iyi hissediyorum. Cristiano Ronaldo sahada sihir yapmasa daha iyi olurdu tabi ancak Atalanta'nın bu sonuçtan sonra gurur duyması gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı, maç sonu Cristiano Ronaldo ile verdiği görüntü hakkında ise, "Orada Cristiano Ronaldo'ya İtalyanca bir şeyler söyledim. Şimdi TV için söylerken sansürlemem lazım. Ona bir yere gitmesini söyledim diyelim." şeklinde konuştu.

RONALDO NELER SÖYLEDİ

Atalanta maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo ise, "Zor bir maç olacağını biliyordum. Atalanta karşısında oynamak her zaman zordur. Ancak biz sonuna kadar inandık. Takımıma bir puanı getirdiğim için çok mutluyum." dedi.

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MERİH DEMİRAL MANCHESTER UNITED KARŞISINDA NE YAPTI?

Manchester United mücadelesine ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. 48 kez topla buluşan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı 36 pasta %88,9 gibi dikkat çekici bir başarı yüzdesi yakaladı. Rakip yarı alanda %70 pas isabetiyle oynayan Merih Demiral, girdiği ikili mücadelelerin yarısını kazanbildi.

Rakipleriyle 6 kez ikili mücadeleye giren yetenekli savunmacı, 3 kez üstün ayrılırken 3 kez ise rakiplerine boyun eğdi. Merih Demiral ayrıca çıktığı 4 hava topundan 2 tanesini kazandı, kalan 2 tanesini ise kaybetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi.

E GRUBU

Günün öne çıkan E Grubu maçlarında, Bayern Münih konuk ettiği Benfica'yı 5-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 26'ncı, 61'inci ve 84'üncü dakikalarda Robert Lewandowski, 32'nci dakikada Serge Gnabry ve 49'uncu dakikada Leroy Sane attı. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı. Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos'tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Barcelona, genç yeteneği Ansu Fati'nin 70. dakikada fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı Bayern Münih son 16 turuna kalmayı garantilerken Barcelona'nın 6, Benfica'nın 4, Dinamo Kiev'in ise 1 puanı bulunuyor.

G GRUBU

G Grubu'nda ise Lille, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla'yı 2-1 yendi. Sevilla'nın 15. dakikada Lucas Ocampos'ın golüyle öne geçtiği mücadelede Lille'e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

Lille'de milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Hastalığı devam eden Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

H GRUBU

H Grubu'nda Juventus, Paulo Dybala (2), Federico Chiesa ve Alvaro Morata'nın golleriyle konuk olduğu Zenit'i 4-2 yendi. Rus ekibinin gollerini Leonardo Bonucci (kendi kalesine) ve Sardar Azmoun attı.

Grupta 4'te 4 yapan İtalya temsilcisi, son 16 turunu garantileyen diğer takım oldu. Zenit ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'de oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz): 5-2

Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre): 2-0

Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa): 1-2

Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya): 4-2