Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor! Sporting'i geçemezse...

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Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kaybeden Beşiktaş bugün Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon karşısında ya tamam ya da devam sınavına çıkacak.

Matematiksel olarak gruptan çıkma şansı halen devam etse de henüz puanı bulunmayan siyah beyazlıların bugün dahil kalan 3 maçını kazanarak rakiplerin kayıplarını beklemesi gerekiyor. Olası bir yenilgi ya da puan kaybı durumunda 3. olup yoluna Avrupa Ligi’den devam etme şansı da kaybolacağı için Kartal’ın bugün Lizbon deplasmanından 3 puanla dönmesi şart.

SERGEN YALÇIN'IN GALİBİYETİ YOK

Siyah beyazlılarda henüz Avrupa galibiyeti bulunmayan teknik direktör Sergen Yalçın da hem siftah yapmak hem de umutlarını sürdürmek için bugün kazanmak istiyor. Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 4 kez kaybederken, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Rio Ave’ye penaltılarda 4-2’lik skorla kaybederek elenmişti.

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PORTEKİZ EKİPLERİYLE 18. MAÇ

Kartal, Portekiz ekipleriyle bugün 18. maçına çıkacak. Geride kalan 17 karşılaşmada Beşiktaş 3 kez kazanırken, 8 kez kaybetti, 6 maçta berabere kaldı. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu seride 21 gol atan siyah beyazlılar, kendi kalesinde 28 gol gördü.

TAKIMDA 5 EKSİK BULUNUYOR

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ta yine 5 oyuncu aynı problem nedeniyle Portekiz’e götürülmedi. Domagoj Vida, Georges-Kevin N’Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmezken, sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçını kaçıran Josef de Souza Portekiz’e götürüldü.