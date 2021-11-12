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Son Dakika: UEFA Galatasaray'ın itirazıyla ilgili kararını verdi

#Galatasaray#Uefa#İtiraz
Son Dakika: UEFA Galatasarayın itirazıyla ilgili kararını verdi

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

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UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

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UEFA'dan konuyla ilgili "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı: Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez." şeklinde bir duyuru yapıldı.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti.

Galatasaray Kulübü de bunun üzerine, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası olduğunu ve hükmen galibiyet için başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebiyle UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

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#Galatasaray#Uefa#İtiraz

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