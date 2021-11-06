Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart vakası! Kural hatası var mı? Murat Fevzi Tanırlı'dan uzman görüşü...

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Perşembe akşamı Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk etmişti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ermiş, Galatasaray grubundaki liderliğine devam etmişti.

Maçın uzatma dakikalarında Lokomotiv Moskovalı Dmitry Zhivoglyadov'un iki sarı kart gördüğü ancak kırmızı kart görmediği ortaya çıktı. İsviçreli hakem Sandro Scharer kural hatası mı yaptı? Galatasaray'ın başvurusundan ne sonuç çıkar? İşte yaşananlar...

1. SARI KART (DAKİKA 90+1)

Maçın 90+1. dakikasında orta sahada topla iyi bir şekilde dönen Kerem Aktürkoğlu'nu, 2 numaralı forma giyen Dmitry Zhivoglyadov arkadan çekerek yere indiriyor. Oyunu durduran İsviçreli hakem Scharer, o noktaya gelirken sarı kartını çıkarıp net bir şekilde Rus futbolcuya gösteriyor.

*Faul pozisyonu ve hakemin Zhivoglyadov'a sarı kartı 'net' bir şekilde göstermesi (Exxen)

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ORTAM GERİLİYOR

Galatasaray'ın faulden doğan serbest vuruşu bir an önce kullanmak istemesini istemeyen rakip futbolcular, topu vermeyince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Hakem Scharer, uzaktan izlediği gerginliğin yatışmasının ardından saı kart göstermek için üç futbolcuytu yanına çağırıyor.

2. SARI KART (DAKİKA 90+3)

İsviçreli düdük Sandro Scharer, gerginlik sonrasında Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov'u yanına çağırıyor. Hakem sırasıyla Diagne, Borinov ve ısrarla hakemin yanına gitmemeye çalışan Zhivoglyadov'a sarı kart gösteriyor. Zhivoglyadov, bu kart sonrası şaşkınlığa uğruyor, sağına soluna bakarak görev yerine gidiyor ve maç kaldığı yerden başlayıp, kısa bir süre sonra da sona eriyor.

*Gerginlik sonrası hakemin Zhivoglyadov'a ikinci kez sarı kart göstermesi (Exxen)

UEFA'NIN MAÇ RAPORUNDA TEK SARI KART YAZIYOR

İsviçreli hakemin Zhivoglyadov'a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığıın görülmesine rağmen UEFA'nin internet sitesinde yer alan maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3'te gördüğü yazmakta.

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GALATASARAY'DAN BAŞVURU

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Rus futbolcu Zhivoglyadov'a iki sarı kart çıkarıp kırmızı kart göstermemesi sonrası sosyal medyada maçın tekrar edilmesi yönünde yorumlar yapıldı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

MURAT FEVZİ TANIRLI: GALATASARAY İTİRAZ ETSE DE BİR ŞEY ÇIKMAZ

Öte yandan Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda eski hakem olan Murat Fevzi Tanırlı, söz konusu pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tanırlı'nın yorumları şu şekilde:

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer 91.dakikada Zhivoglyadov’un Kerem’e yaptığı faul nedeniyle sarı kartını çıkarıyor. Henüz serbest vuruş kullanılmış değil.

Ancak o sırada oyunun başlamasını geciktirmek isteyen rakip oyuncular nedeniyle ortam gerginleşiyor. 1 dakika sonra yani 92’de Diagne ve Dmitri Barinov bu gerginlik sonucunda karşılıklı sarı kart görüyor. Bu esnada topun oyuna gireceği nokta bile faulün yapıldığı yerden neredeyse 20-30 metre ileriye taşınıyor.

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Hakem o esnada Kerem’e faul yapılan ilk pozisyonda 2 numaralı Zhivoglyadov’a sarı kart gösterdiğini muhtemelen hatırlamıyor ve tekrar aynı oyuncuya Kerem’e yaptığı faul nedeniyle kart gösteriyor. Oyuncu da şaşkın şekilde “ben niye şimdi kart gördüm ki” edasında etrafa bakıyor çünkü gerginlik anında ortalarda yok, bir rolü yok. Dolayısıyla sanki 2.sarı karttan atılması gerekiyormuş gibi bir manzara ortaya çıksa da ne diğer hakemler ne de VAR kartın üzerine düşmüyor. Hakemin “hafıza hatası” olarak dikkat çekiyor.

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VAR ile bu oyuncuya dair iletişimin gerçekleşmiş olması da muhtemel. Yoksa VAR müdahale ederdi. Hakemin pozisyondan yırtmak adına “ortam kalabalıktı, o oyuncuya kart göstermedim” demek gibi bir lüksü de olmayan enstantane. Sözün özü, temsilcimiz Galatasaray itiraz etse de bir şey çıkmaz gibi gözüken bir pozisyon.

Peki gerçekten 1 dakika arayla iki farklı pozisyon olsaydı ve hakem oyuncuyu atmayı unutsaydı ne olurdu?

Uluslararası bir müsabaka olduğundan ve maçın uzatma dakikalarına kadar olan bölümünde fair olmayan bir durum yaşanmadığından, maçın en baştan tekrar edileceğini sanmıyorum. 2.sarı kart gösterip atmadığı andan sonraki süre için bir karar alınabilirdi. Ancak hakem kadrosunun Avrupa kariyeri yani FIFA kokartı ciddi sekteye uğrardı. Kategori bile düşürülebilirlerdi.