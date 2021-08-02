UEFA Avrupa Ligi'nde kura Ã§ekimi heyecanÄ±...ÂFenerbahÃ§eâ€™nin bu turdan dahil olduÄŸu, Galatasarayâ€™Ä±n ise 3. eleme turunda St. Johnstoneâ€™u geÃ§mesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceÄŸi UEFA Avrupa Ligi play-off kurasÄ± Ä°sviÃ§reâ€™nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde Ã§ekildi.

FENERBAHÃ‡E NEFTÃ‡Ä° - HELSÄ°NKÄ° GALÄ°BÄ°YLE OYNAYACAK

FenerbahÃ§e'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi NeftÃ§i - Helsinki eÅŸleÅŸmesinin galibi olacak.Â Ä°lk maÃ§ 19 AÄŸustos'ta ikinci maÃ§ da 26 AÄŸustos'ta oynanacak.

GALATASARAY TURU GEÃ‡ERSE RAKÄ°P RANDERS

Galatasaray ise St. Johnstone'Ä± elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karÅŸÄ±laÅŸacak

UEFA'DA DÄ°ÄžER EÅžLEÅžMELER ÅžÃ–YLE;



Mura - ZalgÄ±rÄ±s / Sturm Graz

OmonÄ±a - TallÄ±nn / Royal Antwerp

OlympÄ±acos - Ludogorets / Lincold - Bratislava

MalmÃ¶ - Rangers / KaÄ±rat Almaty - Alashkert

Ferencvaros - SlavÄ±a Prag / Dinamo GNK - Legia Warszawa

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z - SherÄ±ff / Cluj - Young Boys



FENERBAHÃ‡E - GALATASARAY EÅžLEÅžMESÄ° GERÃ‡EKLEÅžMEDÄ°

UEFAâ€™nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi aynÄ± Ã¼lke takÄ±mlarÄ± bu turda karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸinden Galatasaray, Ä°skoÃ§ rakibini elerse

turnuvaya play offâ€™tan katÄ±lacak FenerbahÃ§e ile eÅŸleÅŸebilirdi.



TRABZONSPOR - SÄ°VASSPOR'UN RAKiBi NETLEÅžiYOR



Bu sezon ilk kez dÃ¼zenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligiâ€™nin play-off kura Ã§ekimi ise TSi 15.00â€™te yapÄ±lacak. 3. elemede NorveÃ§ ekibi Molde ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Trabzon ve GÃ¼rcistanâ€™Ä±n D.Batum takÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele edecek Sivasâ€™Ä±n muhtemel rakipleri bugÃ¼n belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geÃ§ememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-offâ€™larÄ±nda devam edecek.

Galatasarayâ€™Ä±n da olasÄ± rakibi de netleÅŸmiÅŸ olacak. Play-offlar, Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 17-18 ve 24-25 AÄŸustos, Avrupa Ligi ile Konferans Ligiâ€™nde ise 19 ve 26 AÄŸustosâ€™ta oynanacak.

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