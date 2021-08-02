Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu! Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları çekildi. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor ile Sivasspor'un, 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı geçememesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın da rakibi, çekilen kura sonrası netleşti.

İşte temsilcilerimizin rakipleri;

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

- Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

- Trabzonspor, Molde'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AS Roma galibiyle karşılaşacak.

Tüm eşleşmeler ise şöyle;

ŞAMPİYONLAR YOLU

Mura (Slovenya) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova) / Bodø/Glimt (Norveç)

Neftçi (Azerbaycan) / Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail) / Torshavn (Faroe Adaları)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) / Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda) / Teuta (Arnavutluk)

Riga (Letonya) / Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan) / Alashkert (Ermenistan)

ANA YOL

AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda) / Aberdeen (İskoçya)

Ujpest (Macaristan) / Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan) / Hammarby (İsveç)

TNS (Galler) / Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan) / Osijek (Hırvatistan)

Paços de Ferreira (Portekiz) / Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)

Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl) / Domzale (Slovenya)

Laç (Arnavutluk) / Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda) / Dundalk (İrlanda)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) / Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Bohemian (İrlanda) / PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya) / Rijeka (Hırvatistan)

KuPS Kuopio (Finlandiya) / Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)

Luzern (İsviçre) / Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / Velez (Bosna Hersek)

Rakow Czestochowa (Polonya) / Rubin (Rusya) - RFS (Letonya) / Gent (Belçika)

Santa Clara (Portekiz) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya) / Partizan (Sırbistan)

Slask Wroclaw (Polonya) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya) / Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)

Jablonec (Çekya) / Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan) / MSK Zilina (Slovakya)

PLAY-OFF İLK MAÇLARI 19 AĞUSTOS'TA

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.