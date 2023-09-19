Son Dakika: Türkiye'de BAL Ligi'nde 7 sezon oynadı, Jorge Jesus'un başını derde soktu! Neymar'dan korkunç rekor... "35 yıldır böylesini görmedim"

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AFC Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı D-Smart ekranlarında başladı. AFC Şampiyonlar Ligi D Grubu birinci hafta mücadelesinde Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Özbekistan temsilcisi Navbahor Namanga ile karşı karşıya geldi.

King Fahd International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Navbahor Namangan, 52. dakikada Toma Tabatadze'nin golüyle deplasmanda öne geçti. Al Hilal ise 90+10. dakikada Ali Al Bulayhi'nin attığı golle sahadan son anda beraberlikle ayrılabildi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda Asya Şampiyonlar Lig'i gruplarına 1 puanla başladı. Al Hilal, grubun ikinci maçında deplasmanda Nassaji Maz ile karşılaşacak. Navbahor Namanga'n sahasında Mumbai'yi ağırlayacak.

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NEYMAR'DAN TOP KAYBI REKORU

Al Hilal forması giyen dünyaca ünlü yıldız Neymar, ilk olarak ligde 6-1 kazanılan Al Riyadh maçında sonradan oyuna girerek son 27 dakika forma giymişti. Navbahor Namangan maçında ilk kez 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, büyük hayalkırıklığı yarattı.

Neymar, Navbahor Namangan karşısında 32 top kaybıyla oynadı. Bu rakam, 1-1 sona eren resmi bir futbol müsabakasında herhangi bir futbolcu tarafından kaybedilen en fazla top sayısı olarak tarihe geçti.

JORGE JESUS İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Al Hilal'in, Özbekistan ekibi Navbahor ile Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kalması sonrası taraftarlar, sosyal medyada Jorge Jesus'u istifaya davet etti. Sosyal medyada, Portekizli teknik adamın görevinden ayrılmasına yönelik etiket kampanyası başlatıldı.

"35 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Karşılaşma sonrasınad açıklamalarda bulunan Jorge Jesus: "35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Hayatımda Navbahor kadar zaman geçiren bir takım görmedim. Dolayısıyla sahadaki oyunun adı futbol değildi. Futbol konuşmaya da gerek görmüyorum." dedi.

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TÜRKİYE'DE 7 SEZON OYNAMIŞ

Navbahor Namangan'ın golünü atan Toma Tabatadze'nin ülkemizde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiği ortaya çıktı.

2013-14 sezonunda Niğde Belediyespor forması giyerek Türkiye'ye adımını atan 31 yaşındaki Gürcü forvet Tabatadze, bir sonraki sezonu Bartınspor ve Karaderespor'da geçirdi. 2015-16 sezonunda Afyonspor'a transfer olan Tabatadze, 2016-17'de Eskişehir Kurtuluşspor, 2017-18'de Serik Belediyespor, 2018-19'da Somaspor ve 2019-20 sezonunda da Mağusa TGSK takımlarının formasını giydi.

Toma Tabatadze'nin Türkiye kariyeri

2013/14: Niğde Belediye

2014/15: Bartınspor

2014/15: Karadere Spor

2015/16: Afyonspor

2016/17: Eskişehir Kurtuluş Spor

2017/18: Serik Belediyespor

2018/19: Somaspor

2019/20: Mağusa TGSK

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KADRO DEĞERİ TAM 258 KATI

Al Hilal, Navbahor Namangan'dan 258 kat daha yüksek bir piyasa değerine sahip. Özbek ekibinin piyasa değeri 1.1 milyon Euro. Al Hilal'in kadro değeri ise 258 milyon Euro.

AL HİLAL LİGDE LİDER

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeyse lider durumda. 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Al Hilal, 16 puanla zirvede. Onu 15 puanla bir başka Portekizli teknik adam Nuno Espírito Santo'nun çalıştırdığı İttihad FC takip ediyor. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın forma giydiği Al Nassr ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.