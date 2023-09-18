Cristiano Ronaldo, İran'da izdihama neden oldu! Binlerce insan sokağa döküldü

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Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) grup maçları kapsamında takımı Al Nassr ile birlikte İran’a giden Cristiano Ronaldo izdihama neden oldu.

İran'ın Persepolis Tahran Kulübü ile Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nün karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Tahran’a giden Portekizli yıldızın takım otobüsünün etrafı yüzlerce İranlı ile kuşatıldı. Yaşanan izdiham nedeniyle Al Nassr’ın maç öncesi yapacağı idman iptal edildi.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Şehre ayak bastığı andan itibaren İran’ın tek gündemi olan Ronaldo’nun içinde bulunduğu takım otobüsü havalimanında otele doğru hareket ederken caddeler insan seliyle doldu.

EN BÜYÜK FAVORİ AL NASSR

Asya’nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup, grup maçlarıyla başlayacak.

Birçok otorite tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Ronaldo transferi ile dikkatleri üzerine çeken Al Nassr, yaz transfer döneminde Bayern Munih’ten Mane, Inter’den Brozovic, Manchester City’den Laporte gibi isimleri kadrosuna katarak play-off’lardan katıldığı Asya Şampiyonlar Ligi’nin en ciddi şampiyon adaylarından biri haline geldi.

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