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Son dakika: Türkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu! BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye KupasÄ±#Kura#Ztk
Son dakika: TÃ¼rkiye KupasÄ±nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 11, 2022 14:54

Ziraat TÃ¼rkiye Kupaso 5. tur eÅŸleÅŸmeleri, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapÄ±lan kura Ã§ekimiyle belirlendi. BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonspor'un 5. turdaki rakipleri belli oldu.

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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. TFF'nin Riva bulunan merkezinde kulÃ¼p yetkililerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan kura Ã§ekimi sonrasÄ± oluÅŸan eÅŸleÅŸmeler ÅŸu ÅŸekilde:

Sivasspor - Esenler Erokspor
AnkaragÃ¼cÃ¼ - Tuzlaspor
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - UÅŸakspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
FenerbahÃ§e - Ä°stanbulspor
Kayserispor - GenÃ§lerbirliÄŸi
Adana Demirspor - Ã‡aykur Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Alanyaspor - EyÃ¼pspor
BaÅŸakÅŸehir - GÃ¶ztepe
Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
KasÄ±mpaÅŸa - Ãœmraniyespor
BeÅŸiktaÅŸ - ÅžanlÄ±urfaspor
Galatasaray - Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼
Konyaspor - Bodrumspor

TEK MAÃ‡ ÃœZERÄ°NDEN OYNANACAK

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri, 20-21-22 AralÄ±k tarihlerinde tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanacak. MaÃ§larda kuraya seri baÅŸÄ± olarak giren takÄ±mlar ev sahibi olacak.

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Son dakika: TÃ¼rkiye KupasÄ±nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonsporun rakipleri...

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#Ziraat Türkiye KupasÄ±#Kura#Ztk

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