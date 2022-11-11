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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. TFF'nin Riva bulunan merkezinde kulÃ¼p yetkililerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan kura Ã§ekimi sonrasÄ± oluÅŸan eÅŸleÅŸmeler ÅŸu ÅŸekilde:
Sivasspor - Esenler Erokspor
AnkaragÃ¼cÃ¼ - Tuzlaspor
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - UÅŸakspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
FenerbahÃ§e - Ä°stanbulspor
Kayserispor - GenÃ§lerbirliÄŸi
Adana Demirspor - Ã‡aykur Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Alanyaspor - EyÃ¼pspor
BaÅŸakÅŸehir - GÃ¶ztepe
Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
KasÄ±mpaÅŸa - Ãœmraniyespor
BeÅŸiktaÅŸ - ÅžanlÄ±urfaspor
Galatasaray - Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼
Konyaspor - Bodrumspor
TEK MAÃ‡ ÃœZERÄ°NDEN OYNANACAK
TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. tur eÅŸleÅŸmeleri, 20-21-22 AralÄ±k tarihlerinde tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanacak. MaÃ§larda kuraya seri baÅŸÄ± olarak giren takÄ±mlar ev sahibi olacak.
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