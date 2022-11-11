Adanaspor'dan 8 maçta ayrılan Önder Karaveli'den ilk açıklama!

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Geçen sezon 18 maç Beşiktaş'ı çalıştıran, bu sezon 26 Eylül'de 1. Lig ekibi Adanaspor'un başına geçen Önder Karaveli'nin Adana macerası kısa sürdü.

Adanaspor, Önder Karaveli ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu. Açıklamada; "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

Adanaspor'un başında 6 lig ve 2 kupa maçına çıkan Önder Karaveli ligdeki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karaveli ile Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını kazanan Adanaspor, Samsunspor'a 4-0 yenilerek kupadan elendi.

"YÖNETİM BİZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEMEDİ"

Önder Karaveli, ayrılığın resmileşmesinin ardından ilk açıklamasını Spor Arena'dan Muhammet Duman'a yaptı.

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"Adanaspor yönetim kurulu bizimle çalışmaya devam etmek istemedi. Biz de kabul ettik ve bitti." diyen Karaveli; "Antrenörlük duruşumu değiştirmeden yola devam edeceğim." sözlerini kullandı.