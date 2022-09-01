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Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Rezerv Lig iptal edildi

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#TFF#Rezerv Lig#Hasan Doğan
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı Rezerv Lig iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 23:07

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı başvurusuna olumlu yanıt vererek Rezerv Lig'i kaldırdı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

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Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır.

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#TFF#Rezerv Lig#Hasan Doğan

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