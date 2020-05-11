Son Dakika | Türkiye Basketbol Süper Ligi sonlandırıldı! Şampiyon ilan edildi mi?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını açıkladı. Buna göre basketbolda tüm profesyonel ligler sona erdirildi. 2019-20 sezonunda basketbolda şampiyon ve küme düşme olmayacak.

Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması şöyle;

Ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık Kurulu'muzu ve çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması bizi her zaman onurlandırmıştır.

Fakat bu süreç basketbolumuzu etkilemiş ve herhangi bir maç oynanamamıştır. Basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerekiyordu.

ŞAMPİYON YOK, KÜME DÜŞME YOK, ÜST LİGE YÜKSELME YOK



Kararlarımızı açıklamak istiyorum. Liglerimizi sonlandırma karar aldık.16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede karar aldık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek. Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır.

LİDER ANADOLU EFES'TEN İLK AÇIKLAMA

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, TBF'nin ligleri şampiyonsuz tescil etmesini saygıyla karşıladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Basketbol Federasyonu, COVID-19 salgınının sürmesi sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir.

Bu doğrultuda normal sezonun kalan maçları ve playoff turu maçları oynanmayacaktır.

Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.

En büyük dileğimiz, ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun normal bir şekilde tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmamıştır. Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz.

Lider tamamladığımız sezonda emeği geçen yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."