Son Dakika | TVF ve TBF'nin tescil kararına Galatasaray'dan tepki! Resmen...

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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı karara ilk tepki Galatasaray'dan...

Galatasaray Kulübünün Türkiye Voleybol Federasyonu'na uygun sağlık koşulları oluştuğunda maçların oynanıp sezonun tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirttiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar ligin tescil edilmesi ihtimaline karşı çıkarak bu sabah saatlerinde resmi yazı ile Voleybol federasyonuna başvurdu.

Ancak bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ligi tescil ettiğini duyurması Galatasaray Kulübü'nde memnuniyetsizlikle karşılandı.

BASKETBOLDA DA TEPKİ

Galatasaray Kulübünün Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) erkek ve kadınlarda liglerin oynanarak tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp, TBF'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin akıbetiyle ilgili görüşlerini iletti. Kulüp, liglerin oynanarak tamamlanması yönünde bekleme sürecinden yana olduklarını bildirdi.



Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftayı 3. sırada tamamlamış, sarı-kırmızılı kadın takımı ise Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. maç sonunda 2. sırada bulunuyordu.



TBF, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.