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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

Son dakika | Turgutluspor’da 7 pozitif vaka! 6'sı futbolcu...

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Son dakika | Turgutluspor’da 7 pozitif vaka! 6'sı futbolcu...
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Spor camiasında son aylarda yayılan koronavirüs vakaları Turgutluspor’a da sıçradı.

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta çarşamba günü Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak Manisa temsilcisine yapılan koronavirüs PCR testlerinde 6 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının sonuçları pozitif çıktı.

Karbel Karaköprü Belediyesporda 7 kişi pozitif Kovid-19 testleri...
Karbel Karaköprü Belediyespor'da 7 kişi pozitif! Kovid-19 testleri...

Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınıp tedavilerine başladı.

Sakat ve cezalı futbolcuları da bulunan Turgutluspor, Ankara deplasmanına 9 eksikle gidecek.

 

Son dakika | Turgutluspor’da 7 pozitif vaka 6sı futbolcu...

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