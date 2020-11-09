Son dakika | Turgutluspor’da 7 pozitif vaka! 6'sı futbolcu...
Spor camiasında son aylarda yayılan koronavirüs vakaları Turgutluspor’a da sıçradı.
Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta çarşamba günü Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak Manisa temsilcisine yapılan koronavirüs PCR testlerinde 6 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının sonuçları pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınıp tedavilerine başladı.
Sakat ve cezalı futbolcuları da bulunan Turgutluspor, Ankara deplasmanına 9 eksikle gidecek.
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