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GeriFutbol Son dakika | Karbel Karaköprü Belediyespor'da 7 kişi pozitif! Kovid-19 testleri...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika | Karbel Karaköprü Belediyespor'da 7 kişi pozitif! Kovid-19 testleri...

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Son dakika | Karbel Karaköprü Belediyespor'da 7 kişi pozitif! Kovid-19 testleri...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'da 3'ü futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın, yarın sahasında karşılaşacağı 52 Orduspor maçı öncesi Kovid-19 testi yapıldı.

Şanlıurfa ekibinde 3'ü futbolcu 2'si teknik heyet ve 2'si de personel olmak üzere 7 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Tüm ekip kontrollü şekilde karantinaya alındı.

Karşılaşmanın oyuncu sayısının yeterli olması nedeniyle oynanacağı belirtildi.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Düzcespor maçı da rakip takımda 16 kişide Kovid-19 vakasının görülmesi nedeniyle ertelenmişti.

 

Son dakika | Karbel Karaköprü Belediyesporda 7 kişi pozitif Kovid-19 testleri...

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