Son Dakika: Tümer Metin'den Marcao iddiası! "Yokluğu hissediliyor..."

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı kırmızılı ekibin 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmasını masaya yatıran Tümer Metin, Marcao'nun yokluğuna dikkat çekti.

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ

Sezonun ilk derbi maçı, iki takımın da ligdeki fiziki durumları ve puan tablosundaki yerleri, camiaların hedefleri doğrultusunda yüksek kaliteli bir maç olacağı kanaatindeydim. Maçın büyük bölümünde kaliteyi yakaladık. Oyunun iki yönünü oynamazsan, oyun seni bambaşka bir yere götürüyor, kenarda hocanın hamlesine kalıyorsun. Bu akşam iki hoca da zaman zaman kalitesi düşmüş oyunda takımlarını ayakta tutabilmek adına gerekli hamleleri yaptılar. Top bende, istek tamam, iyi futbolcuyum ama rakipteyken kim kazanacak? Herkes veteran maçı gibi oynuyor, ligin 4. haftası. Yüksek şiddetli kamp dönemini geçirmişsin. 4. hafta artık, ısınma turlarının tamamlandığı, gücünü kaliteni bir tık yukarı çıkardığın haftadır. Bu akşam maç 65 dakika 5'e 5 oynandı gibi. Nwakaeme kaptırıyor, kendi yarı sahasına gelmiyor, Yusuf Sarı kaptırıyor, kendi sahasına gelmiyor. İlk yarı Emre Kılınç, 2. yarı Babel topu kaptırıyor bu tarafa geçmiyor. İki hocanın aklı, orta sahadaki boşluğu nasıl doldurabilirim ile geçti. Oyunun belli bölümlerinde bireysel kaliteyi gördük. Özellikle maçın ilk 20-25 dakikası, gollerden sonra Galatasaray adına rahat kat edildi orta saha, hiç müdahale gelmedi. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2-0'dan sonra yediği 2 golü, defansif zaafı şöyle anlatmak lazım, Marcao'nun yokluğu çok net hissediliyor defansif tandemde. Oyun kurarken yetenekli ayaklar var ama top rakibe geçtiğinde göstereceği tutum önemli. Herkes biraz rakip topu kaptırırsa kazanma durumuna geçti. Berkan'ın yanına Aytaç'ı alarak, Kasımpaşa maçında 2-0'dan 2-2'ye gelen skor zaafiyetini, orta sahadaki boşluğu doldurma isteğinde olmuş olabilir Fatih hoca. Babel, Morutan ve Emre alınınca mesafenin uzayacağını düşünerek alındı. Babel hayal ettirir, seni rakip kaleye götürür ama pas trafiğinde Aytaç aynı oranda etkili olamadı. Morutan, Emre, Berkan ilk yarı pas trafiğini gayet iyi kurdular, baskı da olmayınca hareketlilik Galatasaray'ın işine gelen, çıkar sağlayabileceği pozisyonlara dönüştü.