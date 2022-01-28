Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz! Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

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Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'un, 27 Ocak Perşembe günü KAP'a bildirdiği Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerinde eşine ender rastlanacak bir kriz yaşandı.

İsmi geçen 3 oyuncuya toplamda 29 milyon TL ödeyecek olan bordo mavili ekibin yaptığı planlamaya göre; Taha Altıkardeş imza sonrası kadroya katılacak, Batuhan Kör ve Kerem Şen ise Bursaspor ’da sezon sonuna kadar kiralık oynayacaktı.

Ancak yerel basında çıkan haberler, işleri değiştirdi. Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in geleceğinin ne olacağı merak konusu haline geldi.

BURSA'YA GERİ DÖNMÜŞLERDİ AMA...

Batuhan Kör ve Kerem Şen, Trabzonspor'a imza attıktan sonra Bursaspor'un Antalya kampına geri dönmüşlerdi. Yaşanan bu gelişme sonrası ismi geçen 2 oyuncunun, bugün İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

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Öte yandan Bursaspor'un transfer tahtasını açmaya çalıştığı kaydedildi.

KAP'A YAPILAN MALİYET AÇIKLAMASI



"Bursaspor'a taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

FUTBOLCULARIN BİREYSEL MALİYETLERİ

BATUHAN KÖR HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 Futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

KEREM ŞEN HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

TAHA ALTIKARDEŞ HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

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Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

TRANSFER SAYISI 8 OLDU

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, 3 genç futbolcu ile birlikte devre arasında yaptığı transfer sayısını 8'e yükseltti.

Bordo-mavililer daha önce; Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Enis Destan'ı kadrosuna katmıştı.