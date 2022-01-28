Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz! Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşım Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Transferde görülmemiş kriz İmzayı atıp, formayı giydiler ama...Transferde görülmemiş kriz! İmzayı atıp, formayı giydiler ama...#Trabzonspor
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Karanlık Nuri sorguda Hablemitoğlu cinayetinin karakutusuKaranlık Nuri sorguda! Hablemitoğlu cinayetinin 'karakutusu'#Necip Hablemitoğlu
Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü oldukBiz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk#Ece Erken
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Seçim tarihini belirleyecek gelişmeSeçim tarihini belirleyecek gelişme#CHP
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ukraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder miUkraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder mi?#Ukrayna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz! Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

#Trabzonspor#Batuhan Kör#Kerem Şen
Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

Trabzonspor'un bonservisleriyle kadrosuna kattığı Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferlerinde beklenmedik bir kriz ortaya çıktı. Batuhan Kör ve Kerem Şen, bordo mavili ekibe imza attıktan sonra Bursa'ya geri döndüler ancak bugün yeniden Trabzon'a uçacaklar.

Haberin Devamı

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'un, 27 Ocak Perşembe günü KAP'a bildirdiği Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerinde eşine ender rastlanacak bir kriz yaşandı.

İsmi geçen 3 oyuncuya toplamda 29 milyon TL ödeyecek olan bordo mavili ekibin yaptığı planlamaya göre; Taha Altıkardeş imza sonrası kadroya katılacak, Batuhan Kör ve Kerem Şen ise Bursaspor ’da sezon sonuna kadar kiralık oynayacaktı.

Ancak yerel basında çıkan haberler, işleri değiştirdi. Bursaspor’un transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in geleceğinin ne olacağı merak konusu haline geldi.

BURSA'YA GERİ DÖNMÜŞLERDİ AMA...

Batuhan Kör ve Kerem Şen, Trabzonspor'a imza attıktan sonra Bursaspor'un Antalya kampına geri dönmüşlerdi. Yaşanan bu gelişme sonrası ismi geçen 2 oyuncunun, bugün İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Bursaspor'un transfer tahtasını açmaya çalıştığı kaydedildi.

Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

KAP'A YAPILAN MALİYET AÇIKLAMASI

"Bursaspor'a taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

FUTBOLCULARIN BİREYSEL MALİYETLERİ

BATUHAN KÖR HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 Futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

KEREM ŞEN HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

TAHA ALTIKARDEŞ HAKKINDA YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Haberin Devamı

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Son Dakika: Transferde görülmemiş kriz Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen transferlerini resmen açıkladı ama...

TRANSFER SAYISI 8 OLDU

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, 3 genç futbolcu ile birlikte devre arasında yaptığı transfer sayısını 8'e yükseltti.

Bordo-mavililer daha önce; Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Enis Destan'ı kadrosuna katmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Batuhan Kör#Kerem Şen

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı