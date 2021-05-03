Son Dakika: Transferde Fenerbahçe için Christian Benteke iddiası!

Samatta bir türlü form tutamadı, Cisse beklentilerin çok altında kaldı, Ademi ocak ayında kiralandı... Eldeki forvetlerden kötünün iyisi Valencia ile sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe’de transfer önceliği golcüye verilecek. Emre Belözoğlu’nun hedefindeki isim ise Christian Benteke! Belçikalı yıldızın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Listenin ilk sırasında

Emre Belözoğlu, yeni sisteminde kaleye sırtı dönük olarak oynayabilen ‘pivot’ santrfor istiyor. Listenin ilk sırasına da 1.90 m.’lik Benteke’nin adını yazdı. Yıldız futbolcu için ilk temasın kuruluduğu ve menaceri Kısmet Eriş ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Benteke’nin, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Benteke, Crystal Palace’ın ligde kaydettiği 34 golün 6’sına imzasını attı.

31 milyon Euro’ya aldılar

Christian Benteke, 2012’de Genk’ten Aston Villa’ya 8.8 milyon Euro’ya transfer olarak Premier Lig’e adım atmıştı. Yıldız futbolcu buradaki müthiş performansı sonrası 2015’te 46.5 milyon Euro’ya Liverpool’a imza attı. Ancak burada bekleneni veremeyen Belçikalı futbolcu, 2016’dan beri 31 milyon Euro’ya transfer olduğu Crystal Palace formasını giyiyor. (Fanatik)