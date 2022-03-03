Son Dakika: Transferde Burak Yılmaz sürprizi! İstanbul'da yaşamak için dönecek iddiası...

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Ve Burak Yılmaz'da yolun sonu... Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcü, kariyeri adına kararını verdi.

Lille'de bu sezonki istatistikleriyle geçen senenin oldukça gerisinde kalan Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İÇİN

Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek. Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın ismi VavaCars Fatih Karagümrük ile de anılıyor.

HOCASIYLA ARASI PEK İYİ DEĞİL

Geçen sezonki şampiyonlukta teknik direktör Christophe Galtier ile harika bir uyum yakalayan Burak Yılmaz, bu sezonki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile arası limoni. Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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O ESKİ HALİNDENE ESER YOK ŞİMDİ...

Burak Yılmaz, takımıyla geçen sezon şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Ligue 1'de "şut başına gol" ve "maç başına kaçırılan net fırsat" istatistiklerinde Kral, en başarısız oyunculardan biri olarak dikkat çekti. Burak, bu alanlarda Lionel Messi ile yarışıyor. Geçtiğimiz sezon adeta şov yapan milli golcü, bu yıl ise toplam 22 maçta yalnızca 4 gol atabildi.

BABASI DA AÇIKLADI

Ayrıca Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, milli oyuncunun tekrardan Süper Lig'e dönme ihtimali ile ilgili konuştu. Yılmaz, bir tv kanalına yaptığı açıklamada "Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki Beşiktaş istiyorsa başımız gözümüz üstüne. Böyle bir haber çıkmış ama her babanın da olduğu gibi benim de oğlumun üstünde etkim var. Ancak oğlum da 36 yaşında ve kendi kararlarını verebilecek yaşta sonuçta." dedi.

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'ASLAN GİBİ AYRILDI'

Tecrübeli futbolcunun futbola devam etmek istediğini söyleyen Fikret Yılmaz "Burak Yılmaz bir sene daha oynamak istiyor. Dünyanın en güzel mesleği futbol. Hem sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, hem para kazanıyorsunuz. Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönerse mutlu olurum. Oğlum, gelinim, torunlarım orada, dönerse mutlu olurum bir baba olarak." ifadelerini kullandı. " Trabzonspor ya da Galatasaray 'a dönebilir mi sorusunu da yanıtlayan Fikret Yılmaz "Bu kararı oğlum verir. Çok tecrübeli bir futbolcu." dedi. "Beşiktaş ile sorunlu ayrıldı!" iddiasını yalanlayan Fikret Yılmaz "Beşiktaş ile maddi sorunu olmadı. Çok güzel, aslan gibi ayrıldı. Böyle bir sorun olmadı. Bunların hepsi safsatadır." açıklamasını yaptı.

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