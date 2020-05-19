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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan orta sahaya Nampalys Mendy takviyesi

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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan orta sahaya Nampalys Mendy takviyesi
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John Obi Mikel'in boşluğunu doldurmayı planlayan Trabzonspor, Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. Leicester ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, Avrupa faktörü ile ikna edilmeye çalışılacak.

John Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Bordo-Mavililer transferde gaza bastı. Guelor Kanga, Frank Boya, Conor Gallahger ve Josef de Souza gibi başarılı isimler gündeme gelirken, listeye bir isim daha girdi: Nampalys Mendy...

RAKİP UDINESE
İngiliz temsilcisi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcuyu gündemine alan Fırtına, 27 yaşındaki oyuncu ile ilk teması kurdu. Oyun stiliyle Kante'ye benzetilen Mendy için İtalyan ekibi Udinese'nin de devrede olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un, Avrupa faktörü ile tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi planladığı gelen haberler arasında... (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspordan orta sahaya Nampalys Mendy takviyesi

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