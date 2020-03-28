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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması!

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Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal'de mutlu olduğunu belirtirken gelecekte neler olacağını bilmedikleri söyledi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun geleceğine dair önemli ipuçları verdi.

Goal'e açıklamalarda bulunan Söğüt, Mesut'un Arsenal'de mutlu olduğunu söylerken Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi. Söğüt, futbolda her şeyin olabileceğini ve futbolcuların davranışlarını tahmin etmenin mümkün olmadığını ifade ederken şunları dile getirdi:

"Daha önce söylediğimiz tekrar söylüyorum. Mesut, Arsenal'de çok mutlu. Kulübüyle sözleşmesi devam ediyor ve değişen bir şey olmadı. Sözleşmesi sona erdiğinde ise neler olacağını göreceğiz. Şu an için o zamana dair bir şey söyleyemem."

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